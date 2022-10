Speed blev fremstillet i sommerhus - to unge får lang straf

To unge mænd er mandag blevet dømt i en sag om produktion af store mængder amfetamin i et sommerhus på Als.

Retten i Sønderborg har straffet den ene med fængsel i 14 år, mens den anden, der hjalp til i det kriminelle laboratorium, er idømt fængsel i ni år.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sagen går tilbage til foråret. Politiet slog til mod sommerhuset 31. marts, og senere blev der rejst tiltale om produktion af cirka 27 kilo amfetamin.

Under aktionen blev de to, der mandag er blevet dømt, anholdt, mens det lykkedes for en tredje at slippe væk.

Midt i sidste uge sluttede flugten. I Aabenraa anholdt betjente en 20-årig mand, som ifølge politiet oprindeligt var til stede i sommerhuset, hvor den illegale produktion fandt sted. Han ventes at blive stillet for retten på et senere tidspunkt.

I mandagens dom er Mikkel Madsen Mehlberg, der er 21 år og fra Sønderborg, idømt fængsel i 14 år.

Han har ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi erkendt sig skyldig i at have fremstillet de store mængder amfetamin i sommerhuset.

Men Mehlberg havde mere på samvittigheden. Dels håndterede han yderligere 20 kilo amfetamin. Og dels modtog han i december sidste år et kilo kokain på en parkeringsplads ved en Rema 1000-butik i Sønderborg.

Han har udbedt sig betænkningstid med hensyn til eventuelt at anke dommen for at få et mildere resultat i Vestre Landsret.

Sagen er et eksempel på, at de tungeste narkosager strafmæssigt bedømmes hårdere end at slå et andet menneske ihjel. Udgangspunktet i sager om manddrab er fængsel i 12 år.

Den anden dømte i mandagens sag er Casper Olesen, 24 år og fra Haderslev. Han har fået fængsel i ni år, fordi retten har fundet det bevist, at han hjalp til med produktionen i sommerhuset.

Under sagen har han nægtet sig skyldig. Han har på stedet anket dommen til landsretten.

/ritzau/