Spilbranche: Forbud mod spilreklamer løser ikke problemet

Spilbranchen afviser, at man kan stoppe spilafhængighed ved at forbyde reklamer for spil.

En opgørelse fra Spillemyndigheden viser, at op mod en halv million voksne danskere det seneste år har oplevet problemer med spilafhængighed.

Det får SF's skatteordfører, Carl Valentin, til at foreslå et totalstop for spilreklamer.

- Det vil være kompliceret, men det er jo lykkedes at gennemføre et forbud mod eksempelvis tobaksreklamer.

- Om ikke andet kan man tage andre greb i brug for at dæmpe den meget aggressive markedsføringskultur, siger han.

Men et totalt forbud mod spilreklamer er ikke realistisk, mener Morten Rønde, der er direktør for brancheforeningen Spillebranchen.

- Det gælder for enhver form for onlinevirksomhed, at hvis ikke forbrugerne kan finde dine produkter, så kan man ikke drive forretning.

- Og fordi folk gerne vil spille, så vil der formentlig bare ske det, at de i stedet søger og finder spiludbydere, der slet ikke har licens i Danmark. Det er der ikke nogen, der kan være interesseret i, siger direktøren.

Spillebranchen har selv besluttet at sætte ind mod det høje antal børn og unge, der ifølge undersøgelsen plages af spilproblemer.

Fremover vil man droppe kendte personer og atleter under 25 år i sin markedsføring, ligesom animerede figurer heller ikke længere vil blive brugt som trækplaster i spilreklamer.

/ritzau/