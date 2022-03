Spinkel kvinde nægter mishandling af tilfangetagen mand

Retten i Herning har tirsdag indledt sag mod to, der er tiltalt for at mishandle og indespærre en mand.

Sidste år blev en 30-årig mand holdt som gidsel og udsat for grov mishandling i løbet af en hel måned i et hus nær Holstebro.

Det er i hvert fald politiets og anklagemyndighedens påstand.

Men den ene af de to tiltalte - en 33-årig lav og spinkel kvinde - nægter at have taget del i de mange grusomheder.

- Det er løgn det hele. Det er løgn, løgn, løgn, udbryder hun grædende tirsdag i retslokalet i Herning henvendt til sin forsvarer.

Ifølge anklageskriftet skulle hun sammen med sin medanklagede kæreste, en 37-årig mand, blandt andet have slået den 30-årige med et jernrør og stegepande, brændt ham med cigaretter, bagbundet og tisset på ham, og have tvunget ham til at drikke sin egen urin.

Fra midten af retslokalet afgiver hun forklaring. Her fortæller hun, at hun selv dagligt siden 2016 skal være blevet udsat for både tæsk og trusler. Både af sin 37-årige kæreste og af to mænd, der angiveligt kom i huset dagligt for at indkræve penge af parret.

Hun afbryder grædende anklageren i sagen, Søren Kløvborg Laustsens mange spørgsmål.

- Hvis du vidste, hvad jeg har oplevet hele vejen igennem. Hvordan tror du, det har været at være mig? Du har ikke hørt en skid af, hvad jeg siger til dig, siger hun henvendt til anklageren.

- Prøv at forestille dig, at du er blevet voldtaget og blevet tæsket hele tiden. Prøv at tænk på, hvordan jeg har haft det, siger hun.

Kvinden er så grådkvalt, at retten vælger at holde ti minutters pause.

Anklageren har indledningsvist gennemgået det lange anklageskrift, der indeholder en lang beskrivelse af uhyrligheder, som den 30-årige mand skal være blevet udsat for.

Han skulle angiveligt også have fået stærk Tabasco-sovs og sennep presset op i endetarmen og smurt i skridtet. Kvinden nægter sig skyldig i samtlige forhold.

Hendes 37-årige kæreste har endnu ikke afgivet sin forklaring. Dog oplyser hans forsvarer, Jakob Dalsgaard-Hansen, at han erkender sig skyldig i dele af anklageskriftet.

Blandt andet at have urineret på den 30-årige samt slået ham med en jernstang - dog blot en enkelt gang og ikke i hovedet, som der ellers står beskrevet i anklageskriftet.

Retten i Herning skal bruge seks retsdage på at behandle sagen, og der forventes at falde dom den 29. april.

