Spionchef skal besvare spørgsmål bag lukkede døre i landsretten

Østre Landsret fortsætter den lukkede linje i sagen om den varetægtsfængslede spionchef Lars Findsen.

Tirsdag formiddag afviser landsdommerne en appel fra pressen om åbenhed. Også indholdet af sigtelserne mod den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste holdes fortsat hemmelige.

Landsretten skal bruge to dage på at afgøre, om Københavns Byrets kendelse om varetægtsfængsling frem til 3. marts er i orden.

I den forbindelse vil Lars Findsen blive afhørt i landsretten, oplyser retsformand Kaspar Linkis til de 13 journalister, der er mødt frem.

Om kendelsen afsiges sent onsdag eller torsdag, vides ikke tirsdag formiddag. Tre dommere skal afgøre sagen.

Dørlukningen sker af hensyn til statens forhold til fremmede magter og på grund af hensynet til efterforskningen, oplyser retsformanden.

I en stor retssal i landsrettens helt nye bygning i Nordhavn i København passer tre civilklædte betjente på den tidligere spionchef. Han blev anholdt 8. december. Det skete, da han vendte hjem fra en rejse til Skopje i Nordmakedonien, har Weekendavisen tidligere skrevet.

Siden 9. december har han været varetægtsfængslet for at have røbet statshemmeligheder. Findsen nægter sig skyldig. I en pause i et tidligere retsmøde kaldte han sagen for vanvittig.

Fængslingen blev forleden kaldt uforståelig af Justitsministeriets tidligere departementschef Michael Lunn i et indlæg i Politiken.

I byrettens seneste fængslingskendelse udviklede sagen sig i en alvorlig retning for Lars Findsen. Dommeren besluttede nemlig at udvide begrundelsen for frihedsberøvelsen.

Ikke alene kan det tænkes, at han på fri fod vil vanskeliggøre efterforskningen. Der er også - mente dommeren - udsigt til, at Findsen vil fortsætte den forbrydelse, han sigtes for at have begået, såfremt han løslades. Han vil med andre ord ikke tie stille, men blive ved med at tale.

Lars Findsens forsvarere, advokaterne Lars Kjeldsen og David Neutszky-Wulff, forlanger løsladelse.

Forsvarerne protesterer ikke imod den dørlukning, som anklagerne, vicestatsadvokat Torben Thygesen og specialanklager Jakob Brøgger Nielsen, beder om.

4. februar havde Lars Findsen en bog i hånden, da han blev ført ind i et retslokale i byretten. "Alt det lys vi ikke ser" af Anthony Doerr. Tirsdag er han tomhændet, da han sætter sig ved siden af sine forsvarere.

/ritzau/