Lars Findsen fejrede med champagne, at kommission rensede ham og FE for mistanke, beretter ny bog.

Spionchef talte med journalister for at begrænse uro om FE

Lars Findsen bekræfter i en ny bog, at han talte med journalister efter sin hjemsendelse fra topposten i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i august 2020.

Det skete som en reaktion på misvisende historier i pressen om FE.

"Jeg tog ansvar for at afværge potentielt skadelige historier, præcis som jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde været hjemsendt," skriver Lars Findsen i bogen "Spionchefen - erindringer fra celle 18".

Hjemsendelsen var begrundet med en særdeles hård kritik af FE fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Lars Findsen besluttede dog, at han ikke ville forholde sig passiv. Han holdt sine pressekontakter ved lige. Han kunne se, at nogle kilder var aktive og "plantede forkerte eller misvisende historier".

I den tiltale, som anklagemyndigheden har rejst mod Findsen, beskyldes han netop for at have lækket statshemmeligheder til to journalister i perioden fra august 2020 og frem til december 2021.

Også andre påståede læk over for andre personer indgår i anklageskriftet. Han nægter sig skyldig.

Tilsynets kritik førte til, at regeringen nedsatte en undersøgelseskommission, som bestod af tre landsdommere fra Vestre Landsret.

Den arbejdede i hemmelighed. Sidst i efteråret 2021 informerede kommissionen Lars Findsen og andre chefer samt deres advokater om, at hverken de eller FE kunne bebrejdes noget. Det blev fejret med champagne, som hans advokat, Lars Kjeldsen, havde klar.

Imidlertid ventede regeringen med at offentliggøre konklusionen om "frifindelsen". Det skete først 13. december - i øvrigt samme dag, som Inger Støjberg blev dømt af Rigsretten.

Nogle dage forinden var Findsen imidlertid blevet anholdt. Ved hjemkomsten fra en rejse til Nordmakedonien 8. december om morgenen blev han pågrebet af betjente i lufthavnen i Kastrup.

Københavns Byret fandt grundlag for varetægtsfængsling. Den ophørte først efter 71 dage. Østre Landsret løslod ham. Siden er tiltalen blevet rejst. Hvornår sagen behandles af retten, er endnu ikke afgjort.

Undervejs i forløbet har Lars Findsen to gange efter løsladelsen udsendt længere kommentarer via Ritzau.

Under varetægtsfængslingen mødte han op i et retsmøde med den skønlitterære bog "Alt det lys vi ikke ser" af Anthony Doerr. Han sørgede for at holde den, så journalisterne kunne notere sig titlen. Den var også ment som et signal til omverdenen, fremgår det af bogen.

