Spionchefens fængsling har varet 57 dage - skal for retten igen

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, har siddet varetægtsfængslet i snart to måneder, efter at han i december blev sigtet for at lække statshemmeligheder.

Men fredag udløber fængslingen, og dermed skal en dommer i Københavns Byret afgøre, om der stadig er grundlag for at holde ham bag lås og slå.

Den 57-årige Findsen sidder fængslet på en begrundelse om, at der er bestemte grunde til at antage, at han på fri fod vil vanskeliggøre efterforskningen.

Det er navnlig ved at fjerne spor, advare eller påvirke andre.

Advokat Kristian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, understreger, at han ikke kender nærmere til sagen mod Findsen, men fortæller, at det generelt er den formentlig mest brugte bestemmelse til at fængsle.

- Min opfattelse er, at den praktiseres - i hvert fald i mange sager - sådan, at der ikke skal særlig meget til før, at man siger, at her er en risiko for, at noget vil kunne påvirkes, siger Mølgaard.

Lars Findsen blev anholdt sammen med tre andre den 8. december. Han blev fængslet dagen efter og er den eneste, der fortsat er fængslet i sagen.

Fængslingen kan maksimalt forlænges fire uger ad gangen. Kristian Mølgaard forklarer, at der ikke er nogen absolut grænse for, hvor længe fængslingen kan vare.

Der er dog nogle særlige krav til at forlænge en fængsling med mere end et år i en sag, der kan føre til fængsel i mindst seks år. Desuden skal anklagemyndigheden fremme sagen behørigt.

Retsmøderne i sagen har været holdt for såkaldt dobbeltlukkede døre. Derfor er det uvist, hvad Findsen er sigtet for at have lækket, og hvem han skal have lækket til.

Dog har der i medier været flere historier om efterretningstjenesternes arbejde.

I forbindelse med forrige retsmøde om fængsling fortalte Lars Findsen til journalister, at han nægter sig skyldig, og han kaldte sagen for "vanvittig".

