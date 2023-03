Spøgelsesbilist kører 20 kilometer på Sydmotorvejen

En spøgelsesbilist nåede natten til onsdag at køre over 20 kilometer på Sydmotorvejen, inden han blev stoppet.

Det oplyser vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Michael Skræddergaard.

Personen nåede "i hvert fald" at køre mellem afkørsel 44 Eskilstrup og Sakskøbing, oplyser vagtchefen.

- Vi får flere anmeldelser fra bilister, der har set ham derude, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den første anmeldelse kom klokken 03.03.

Politiet fik kontakt til køretøjet klokken 03.14 og har anholdt manden samt konfiskeret bilen.

Personen er siden blevet løsladt.

- Vi har ikke mistanke om alkohol eller euforiserende stoffer, men vi har fået udtaget en blodprøve for at se, om der kan være påvirkning af medicin, siger vagtchefen.

Michael Skræddergaard fortæller dog også, at der er ikke umiddelbart var nogen bilister, der måtte "lave noget vanvittigt" for at undvige spøgelsesbilisten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det ventes umiddelbart, at spøgelsesbilisten sigtes efter straffelovens paragraf 252 om at have forvoldt "nærliggende fare for nogens liv eller førlighed" enten "for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis".

- Men det kommer an på nogle vidneafhøringer, vi skal have foretaget, inden vi er sikre på, hvordan vi lægger sigtelserne, siger Michael Skræddergaard.

Derudover sigtes han for overtrædelser af færdselsloven.

/ritzau/