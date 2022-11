Spor ved Horsens er ryddet efter afsporing

Banedanmark oplyser tirsdag eftermiddag, at et jernbanespor ved Horsens, hvor et tog tidligere tirsdag blev afsporet, nu er ryddet.

Togdriften vil være påvirket resten af dagen tirsdag, men fra onsdag morgen burde togene køre som vanligt.

Hos DSB oplyser informationschef Tony Bispeskov, at rejsende på strækningen mellem Aarhus og Fredericia kan holde øje med Rejseplanen for at få overblik over aflysningerne.

- Der vil stadig være begrænset drift resten af i dag, da kun et ud af tre spor er åbent. Der kører derfor kun intercitytog, men ikke regionaltog eller intercity-lyntog, siger Tony Bispeskov.

24 personer befandt sig natten til tirsdag i det tog, som ved et sporskifte nær Horsens kørte af skinnerne. Ingen kom til skade ved afsporingen.

Det er nu op til Havarikommissionen at undersøge, hvad der førte til afsporingen.

For en måned siden kørte et andet tog af sporet ikke langt fra det sted, hvor tirsdagens afsporing skete. Det var 1. oktober.

Dengang meldte Banedanmark ud nogle dage efter, at der var tale om en menneskelig fejl.

- Alt tyder på, at der er tale om en simpel trafikal betjeningsfejl i forbindelse med rangering ved meget lav hastighed, og derfor var hændelsen ikke til fare for passagererne.

- Vi har sat gang i arbejdet med at gennemgå vores procedurer. Havarikommissionen er orienteret om hændelsen, skrev områdechef i Banedanmark Martin Harrow i en mail til Horsens Folkeblad.

/ritzau/