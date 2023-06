Sporhunde fandt Mias nøgler og brystplastre i skovbunden

Fire af politiets bedste sporhunde, de såkaldte gruppe 1-hunde, blev sat ind for at søge efter spor efter den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

En hundefører beretter mandag på fjerde retsdag i Retten i Aalborg, at hundene fandt hendes nøgler, hårelastik og to brystplastre.

Fundene blev gjort i et skovområde ved Hammer Bakker nord for Aalborg i dagene efter 6. februar 2022, da hun forsvandt efter en bytur.

Brystplastrene samt hårelastikken havde dna-spor efter Mia Skadhauge Stevn, fremgår det. Et brystplaster kan bruges i stedet for en bh.

Den tiltalte har fortalt, at han samlede kvinden op tidligt om morgenen foran Vesterbro i Aalborg.

Han hævder, at hun i bilen åbenlyst flirtede med ham og tog initiativ til en seksuel relation mellem de to.

Det endte ifølge den tiltalte med, at de begge to ville have sex.

Han gjorde derfor et stop ved skovområdet i Hammer Bakker, hvor de to - stadig ifølge den tiltaltes forklaring - begav sig ud i skoven.

Den tiltalte hævder, at Mia Skadhauge Stevn faldt undervejs og efterfølgende omkom af sine kvæstelser.

Den 37-årige bestrider ikke, at fundene i skovbunden stammer fra Mia Skadhauge Stevn.

Han har ikke nogen forklaring på, hvordan de er endt der. Men han vidste ikke, at hun bar brystplastre, da han kun så hende iført en top, har han forklaret.

Anklagemyndigheden mener, at Mia Skadhauge Stevn har været udsat for voldtægt på turen fra Aalborg og til den tiltaltes hjem i Flauenskjold.

Der er undersøgt for mulige rester af sæd i skovbunden nær det sted, hvor man fandt brystplastrene. Men der er ikke påvist noget.

Den tiltalte nægter anklagen om voldtægt og drab, men har erkendt usømmelig behandling af liget.

Han har forklaret, at han gik i panik og ville skaffe sig af med liget, som han parterede og begravede i Dronninglund Storskov.

Han blev anholdt 9. februar og har siddet varetægtsfængslet siden.

Politiet kom på sporet af ham, da det via overvågningskameraer lykkedes at identificere hans bil - en mørk VW Golf.

Bilens gps-system var manuelt slået fra, men ved en fejl var data om bilens færden alligevel registreret hos firmaet Connected Cars.

Det betød, at politiet kunne kortlægge bilens færden, i timerne efter at Mia Skadhauge Stevn blev samlet op om morgenen.

Sagen fortsætter mandag eftermiddag med flere vidneforklaringer, blandt andre fra en retsmedicinsk ekspert.

Der forventes dom i slutningen af juni.

/ritzau/