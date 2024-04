Sportsklub på Christiania får bøde for ulovlige spilmaskiner

Christiania Sports Club har onsdag i Københavns Byret fået en bøde på lige under 300.000 for ulovligt at have haft opstillet og drevet tre spillemaskiner fra september 2017 til september 2019.

Det drejer sig om maskinerne "Thors Hammer", "Virginia City Guldminespil" og "Orient Expressen Elefantspil".

Det oplyser anklagerfuldmægtig Monica V. Pedersen til Ritzau.

Oprindeligt havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om en bøde på 1,152 millioner kroner for tre ulovlige spillemaskiner og to ulovlige pokermaskiner af modellen "Stardust".

Men det har ikke kunnet bevises, at Christiania Sports Club har opnået indtjening ved at have pokermaskinerne.

Alle fem maskiner er dog blevet konfiskeret, ligesom et kontantbeløb på 22.744 kroner er blevet konfiskeret.

Ifølge Monica V. Pedersen er lang behandlingstid ved byretten også årsag til, at bøden er blevet væsentlig mindre. Og derfor skal virksomheden betale 297.500 kroner.

Sportsklubben har eksisteret siden 1982 og har cirka 200 medlemmer. Klubben har hjemmebane på Kløvermarken, der ligger på det nordlige Amager.

Men spillemaskinerne har været opstillet i Christiania Sports Clubs klubhus på Mælkevejen på Christiania.

Anklagemyndigheden har endnu ikke taget stilling til, om de ønsker at anke sagen.

