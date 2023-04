Stadig muligt at finde spor i bil knyttet til Emilie Meng-sag

Selv om 17-årige Emilie Meng blev dræbt i 2016, vil det være muligt at finde vigtige spor såsom DNA fra hende i dag.

Det vurderer en pensioneret kriminaltekniker og en tidligere drabschef, efter at B.T. har kunnet berette, at dansk politi har beslaglagt en bil i Slovakiet, som en i dag 32-årig mand ejede i 2016.

Bilen er en sølvgrå Hyundai i30, og politiet har beslaglagt den, efter at den 32-årige mand tidligere i april blev anholdt og sigtet for at have bortført en 13-årig pige, frihedsberøvet hende og udsat hende for flere seksuelle overgreb.

Den er "åbenlyst" interessant at undersøge for at se, om den kan kobles til sagen om den dræbte 17-årige, lyder det fra Bent Hytholm Jensen, der er pensioneret kriminaltekniker.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De skal undersøge bilen for biologiske spor. Det kan være fingeraftryk eller DNA i form af spyt eller blod, siger han til B.T.

Den 32-årige ejede bilen fra foråret 2016, til den blev totalskadet i foråret 2021, har B.T. skrevet. Så blev den ifølge mediet solgt til en autoophugger, den blev repareret og solgt til en familie.

Det forløb kan have skadet chancerne for at finde eventuelle spor, men muligheden er der, og DNA kan overleve i flere år.

Bilen skal ifølge TV 2 formentlig gennemgås grundigt over flere dage, hvor der vil blive ledt efter tekniske, fysiske og biologiske spor. Det kan dække over eksempelvis gps-oplysninger, fibre eller andet fra Emilie Mengs ejendele samt hår, blod eller hudceller fra hende.

Jens Møller, der er tidligere vicepolitiinspektør og drabschef ved Københavns Politi, mener, at politiet står over for en svær opgave.

- Der er ikke stor sandsynlighed for, at det lykkes for politiet, men alle muligheder skal afsøges, siger han til TV 2.

Lykkes det at finde spor i bilen, som kan knyttes til Emilie Meng, vil det være en "gamechanger" i efterforskningen, mener Jens Møller.

Den 32-årige mand har i et grundlovsforhør delvist erkendt sigtelserne mod ham om frihedsberøvelse og voldtægter af den 13-årige pige.

Pigen forsvandt efter sin tur med at uddele aviser i området ved Kirkerup sydøst for Slagelse, og hun blev ifølge politiet kørt til en adresse i Sorø og dernæst en adresse i Holbæk.

I forbindelse med efterforskningen af den sag har politiet sagt, at det er naturligt at se på andre sager, som den 32-årige mand kunne have en forbindelse til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gælder eksempelvis Emilie Meng-sagen, er det kommer frem.

17-årige Emilie Meng forsvandt i juli 2016 efter en bytur i Slagelse med nogle veninder. Den 10. juli omkring klokken 04 ankom de til Korsør Station, og Emilie Meng gik derfra til fods.

Hun blev ikke set igen. I julen samme år blev hun fundet død tæt i Regnemarks Bakke ved Borup.

Politiet har i sagen efterlyst en lys Hyundai i30, fordi en bil af den type eller en lignende bil blev set på overvågningen ved stationen den nat, hvor Emilie Meng forsvandt.

Det blev samtidig understreget, at det var uvist, om føreren havde noget med drabet at gøre.

Men ingen meldte sig.

Den 32-åriges forsvarer, advokat Karina Skou, har over for B.T. ikke ønsket at kommentere oplysninger om bilen.

Ritzau har uden held forsøgt at få fat på politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til en kommentar til sagen.

/ritzau/