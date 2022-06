Stadigt flere ældre bliver ansat i nyt job

Der er stadigt mindre grund til at frygte at skulle gå arbejdsløs, hvis man mister arbejdet efter at være fyldt 60 år.

Det viser tal for antallet af nyansatte i bestemte aldersgrupper, som Dansk Erhverv har regnet sammen.

De viser for eksempel, at hvor der var 15.708 i alderen 60-64, der fik nyt job i 2011, så var tallet steget til 28.774 personer sidste år.

Tilsvarende var der kun 1597 personer på 70 år eller mere, der blev nyansat i 2011, hvor det sidste år var 4090.

En del af stigningen kan forklares med, at der er kommet flere danskere i den aldersgruppe, at de ældre er raskere end for 10 år siden, og at både pensions- og efterlønsalder er hævet siden da.

Men det er ikke hele forklaringen, mener Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv.

- Udviklingen i antallet af nyansatte er procentvis langt større, end grupperne af ældre er vokset, så der er tale om en reel stigning.

- Det gør op med myten om, at man ikke kan få job igen, hvis man bliver afskediget, efter at man er fyldt 60.

- Det er vigtigt, at man har troen på, at det kan lade sig gøre, og det understreger disse tal, siger han.

Ansættelserne sker over et bredt udsnit af brancher og sektorer, og det er ikke kun den aktuelle højkonjunktur og mangel på arbejdskraft, der er årsag til stigningen, mener Peter Halkjær.

- Det er et langt, jævnt træk, og når vi tilsvarende ser på ledighedsprocenten, så ligger den ældre del af arbejdsstyrken også lavere, end de unge for eksempel gør, siger Peter Halkjær.

Han mener, at tallene sætter spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at bruge et årligt trecifret millionbeløb på seniorjobordningen.

Seniorjobordningen sikrer ledige på mellem 55 og 59 år uden dagpenge et job, indtil de kan gå på efterløn.

Det foregår ved, at de ansættes til overenskomstmæssig løn i en til lejligheden oprettet stilling i kommunerne.

