Stærk sommer i luften giver Norwegian millionoverskud

Flyselskabet Norwegian flyver med flere passagerer, og de norske millioner fortsætter med at rulle ind i selskabets kasse.

I løbet af andet kvartal i år har selskabet tjent 538 millioner norske kroner, svarende til knap 350 millioner danske kroner.

Det fremgår af Norwegians regnskab for andet kvartal, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

Indtægterne svarer til lidt mindre end halvdelen af det, selskabet tjente i andet kvartal i 2022. Her fik Norwegian dog tilbageført 2,1 milliard norske kroner i forskudsbetalinger i forbindelse med køb af fly.

I løbet af kvartalet har 5,6 millioner passagerer indløst en billet til en flytur med Norwegian.

Det er 640.000 flere end i samme kvartal året før, skriver selskabet.

- Sommeren 2023 bliver en af de stærkeste i Norwegians historie. Jeg er glad for, at de stærke bookingtal fortsætter, idet vi ser, at de forretningsrejsende er tilbage, mens andre planlægger at rejse med os i efterårsferien, siger topchef i Norwegian Geir Karlsen i regnskabet.

Samtidig har flyene også i gennemsnit været mere fyldte. I andet kvartal i år har 84,4 procent af sæderne været optaget. Året før var det 81,2 procent.

SAS, som er delvist ejet af den danske stat, kæmper stadig med at tjene penge.

Alene i maj tabte SAS omkring 700 millioner svenske kroner, i dag svarende til omkring 440 millioner kroner.

I juni lykkedes det dog det skandinaviske flyselskab at få et plus på cirka 100 millioner kroner på bundlinjen.

I perioden fra 1. november 2022 til 30. juni i år har SAS tabt sammenlagt omkring tre milliarder kroner.

SAS er fortsat det største flyselskab i Københavns Lufthavn målt på passagerer. Norwegian er det næststørste.

I juli blev det offentliggjort, at Norwegian køber den norske flykoncern Widerøe for omkring 725 millioner kroner.

Ifølge Norwegian selv skal opkøbet bidrage til et mere smidigt og omfattende rutenetværk.

Handlen er stadig afhængig af en godkendelse fra det norske konkurrencetilsyn. Norwegian forventer, at handlen kan gennemføres inden udgangen af fjerde kvartal i år.

