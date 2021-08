Stærk start på året får Arla til at se lysere på 2021

2021 er startet stærkt for Arla, og det får nu mejerigiganten til at tro på, at der kan sælges endnu mere i år.

Omsætningen ventes nu at lande på mellem 10,6 og 11 milliarder euro - eller op mod 81,8 milliarder kroner - i 2021.

Tidligere var ventet et salg mellem 10,3 og 10,6 milliarder euro, viser selskabets regnskab torsdag morgen.

- Den globale efterspørgsel på mejeriprodukter var fortsat høj i første halvår 2021, siger topchef Peder Tuborgh i en kommentar.

- Vores stærke position i detailsektoren og fokus på innovation har sammen med virksomhedens og andelshavernes robusthed sikret et solidt resultat i første halvår 2021, lyder det.

I årets første seks måneder har Arla solgt for 5,4 milliarder euro - 40,5 milliarder kroner - hvilket er stort set på linje med sidste år.

Her kunne det mærkes, at hoteller og restauranter genåbnede og derfor bestilte varer igen. Det er dog ikke tilbage på det normale niveau endnu.

Salget resulterede i et overskud før skat på 211 millioner euro, hvilket er tre procent mere end i 2020. Det svarer til 1,6 milliarder kroner.

Trods det lysere syn på 2021 er fremtiden dog usikker ifølge Peder Tuborgh.

- Selv om vi har været gode til at håndtere de udfordringer, som covid-19 har medført, skal vi nu være tilsvarende gode til at håndtere de kommende udfordringer og muligheder, lyder det fra direktøren.

Blandt andet inflationen - at priserne stiger - ventes at blive en udfordring.

Det er blandt priserne på brændstof, energi, emballage og foder, som ventes at stige. I første halvdel af 2021 er foderpriserne steget med 13 procent per ko i gennemsnit, oplyser Arla.

Arla er et andelsselskab. Det er ejet af cirka 9400 landmænd i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg.

/ritzau/