Stævning af Jyske Bank kan samle støv hos domstolene i flere år

Der kan komme til at gå år, inden der falder afgørelse i sagen, hvor Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank.

Det vurderer forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

- Når man anlægger civile sager ved domstolene, kan der gå år, inden sagen er afgjort, da der jo også er mulighed for at anke, siger hun til Ritzau.

Forbrugerombudsmandens påstand er, at Jyske Bank uberettiget har opkrævet negative renter på visse opsparingskonti.

Det skal være sket i en periode, der strækker sig fra december 2018 til oktober 2022.

Jyske Bank fastholder imidlertid sin uskyld i sagen.

Lidt forsimplet handler sagen om to spørgsmål.

For det første handler stævningen om, hvorvidt banken kunne indføre negative renter på eksempelvis pensionsopsparinger og børneopsparinger.

Den anden del handler om nogle særlige former for konti, der hedder "basale betalingskonti" og "basale indlånskonti", forklarer Christina Toftegaard Nielsen.

Det er Forbrugerombudsmandens forståelse, at disse konti er lovreguleret, og at man derfor ikke kan opkræve negative renter på dem, men at Jyske Bank alligevel har gjort det.

I den del af stævningen har Finanstilsynet meddelt, at man er uenig.

- Finanstilsynet har en anden juridisk opfattelse. Det er et udtryk for, at jura ikke er matematik. Det kan rejse tvivl om, hvordan man skal forstå lovgivningen, siger Christina Toftegaard Nielsen.

- Det mener vi, skal afgøres hos domstolene.

Banken understreger, at det klart og tydeligt fremgår af dens forretningsbetingelser, at renten var variabel for alle privatkunder, og at den kunne ændres under visse omstændigheder.

- Som følge af dette og en række andre grunde er det Jyske Banks opfattelse, at banken var berettiget til at indføre og opkræve negative renter, skriver banken torsdag.

- Også på de konti, som Forbrugerombudsmandens sag mod Jyske Bank omfatter.

Jyske Bank opkrævede negative renter af "forretningsmæssige årsager" og "med baggrund i en markedssituation, hvor centralbankerne havde haft negative renter i en årrække", lyder det.

Sagen har efterhånden trukket ud over en længere periode.

Det skyldes ifølge Forbrugerombudsmanden, at det er vanskelige juridiske spørgsmål, sagen handler om.

- Og så er det klart, at man skal overveje sin juridiske vurdering nøje, når den afviger fra andre myndigheders opfattelse.

/ritzau/