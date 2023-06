Staten afviser brud på koldkrigsforfatters ophavsret

At PET kopierede, opbevarede og siden til Rigsarkivet overleverede forfatter Arne Herløv Petersens koldkrigsdagbøger er ikke på kant med ophavsretten.

Sådan lyder det tirsdag i Østre Landsret fra advokat Sune Fugleholm.

Han repræsenterer på vegne af Kammeradvokaten sammen med en kollega PET og Rigsarkivet, som er sagsøgt af Dansk Forfatterforening på vegne af Arne Herløv Petersen.

Striden går på kopier af beslaglagte dagbøger fra en spionsag fra 1981, som aldrig blev rejst ved domstolene. Dagbogskopierne blev gemt og arkiveret, og forskere har flere gange fået adgang til dem.

Det vil Herløv Petersen sætte en stopper for, for indholdet er privat og underlagt hans ophavsret, lyder påstand.

Men sådan forholder virkeligheden sig ingenlunde set fra Kammeradvokatens synspunkt. Lovgrundlaget for både kopiering og arkivering holder vand.

- Et velbegavet voksent menneske kan tænke sig til, at hvis man konspirerer med en fremmed efterretningstjeneste, og skriver om det i sin dagbog, så må man nok regne med, at efterretningstjenesten kommer forbi en dag og beslaglægger og kopierer dagbogen, som så ender på Rigsarkivet, lyder det tirsdag fra Sune Fugleholm henvendt til de tre landsdommere.

Fugleholm medgiver, at der kan være materiale i dagbøgerne af privat karakter, men en eventuel krænkelse af Herløv Petersens rettigheder sker i så fald, i forbindelse med at der måtte gives adgang til arkivet.

Ikke ved selve arkiveringen. Den er tværtimod pligtig i henhold til loven.

- Forfatterforeningen burde angribe den konkrete arkivadgang. Det synspunkt er fint, men så burde man indbringe det til prøvelse, og det er ikke det, man gør, lyder det fra Sune Fugleholm.

Der har i flere tilfælde været givet adgang til dagbøgerne. Blandt andet i forbindelse med PET-kommissionens arbejde op gennem 00'erne og forskellige forskningsprojekter om Den Kolde Krig.

Forfatterforeningens to advokater fremlagde deres synspunkter i sidste uge, og Sune Fugleholms indlæg tirsdag fulgte i kølvandet på et længere indlæg fra hans kollega hos Kammeradvokaten Stanley Stener Nielsen.

Og mens Fugleholm fokuserede på de ophavsretlige og menneskeretlige aspekter af sagen, handlede Stener Nielsens indlæg i overvejende grad om, hvorfor PET efter loven havde ikke bare ret, men pligt til at kopiere og arkivere dagbøgerne.

- Efterforskningen mod Arne Herløv Petersen var ikke for sjov, lød det blandt andet fra Stanley Stener Nielsen.

Efter Sune Fugleholms indlæg blev sagen optaget til dom. Den afsiges senest 6. september.

