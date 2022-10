Staten må beholde leaset bil i sag om vanvidskørsel

I den første sag om beslaglæggelse af en leaset bil i en sag om vanvidskørsel godkender Højesteret onsdag indgrebet.

En bankmand kørte i en Volvo V60 ifølge politiet med 103 kilometer i timen på en strækning, hvor den højst tilladte hastighed er 50 kilometer i timen. Dermed var der tale om vanvidskørsel.

Bilen ejes af Nordania Finans, der har protesteret imod beslaglæggelsen. Selskabet har ment, at indgrebet både er i strid med menneskerettighederne og med EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Men Højesteret er ikke enig og siger altså god for, at bilen kan beslaglægges med henblik på senere konfiskation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andet peger dommerne på, at føreren af bilen har oplyst, at det ikke vil være umuligt for ham at betale erstatning til leasingselskabet.

Bilens værdi er opgjort til 230.000 kroner.

Det var om aftenen 2. påskedag sidste år på Englandsvej på Amager, at bankmanden hastede hjem med thaimad. Men betjente afslørede ham med den høje fart.

Kun fem dage forinden var de nye regler om vanvidsbilisme trådt i kraft. De indebærer, at et køretøj som udgangspunkt skal beslaglægges, hvis der for eksempel er sket en sket en overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 100 procent.

Og det skal ske, selv om bilen ikke ejes af den, der sidder bag rattet, har Folketinget bestemt.

Den hurtige Volvo var stillet til rådighed for bankmandens hustru som en demobil.

I et tidligere retsmøde afviste han at have kørt så stærkt, at han kan betegnes som vanvidsbilist. Men såvel byretten som landsretten godkendte politiets beslaglæggelse.

Reglerne har skabt debat på grund af bruddet med den almindelige retstradition om, at man ikke må straffe andre end den, der begår lovovertrædelsen.

Andre seks sager om beslaglæggelse er også blevet indbragt for Højesteret.

I sagen om Volvo'en på Amager har Nordania Finans blandt andet slået på, at selskabet ikke på nogen måde kunne forudse, at bilen ville blive brugt til farlig kørsel.

Derimod har anklagemyndigheden sagt, at samfundets interesse i at stoppe de alvorlige og i værste fald fatale konsekvenser af vanvidskørsel vejer tungere end den enkelte bilejers.

Flere og flere leaser deres køretøj fremfor at købe det. Dermed har der vist sig et særligt behov for også at kunne gribe ind over for vanvidsbilister, der kører i leasede biler, har Rigsadvokaten påpeget.

/ritzau/