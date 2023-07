Statsadvokat kræver højere straf i langstrakt sag om hvidvask

Anklagemyndigheden er ikke tilfreds med den dom på et års fængsel, som en 46-årig mand blev idømt i en større sag om brud på hvidvaskreglerne i begyndelsen af juli.

Statsadvokaten for København har derfor besluttet at anke dommen til Østre Landsret. Statsadvokaten går dels efter at få manden dømt i et videre omgang, end han blev i byretten, og dels efter en strengere straf.

Den 46-årige mand blev dømt for hvidvask af cirka fire millioner kroner. Men stod det til anklagemyndigheden skulle han have været dømt for langt mere. Der var nemlig rejst tiltale for hvidvask for sammenlagt 22 millioner kroner.

Anklagemyndigheden mente desuden i byretten, at manden i nogle af sagens forhold skulle have været dømt efter straffelovens bestemmelse om databedrageri, fordi de overførsler af penge, som indgår i sagen efter anklagemyndighedens opfattelse havde udgjort en risiko for, at nogen ville lide tab.

Den 46-årige blev alene dømt for hvidvask, og der blev domfældt for et væsentligt lavere beløb, end der var rejst tiltale for.

Den 46-årige mand blev desuden frifundet i et af de forhold i sagen, som var mest opsigtsvækkende. Her skulle han nemlig have handlet i forening med en person kaldet "Cykelhandleren".

Cykelhandleren er idømt et års fængsel alene for det forhold, men i hans tilfælde er det nok mere opsigtsvækkende, at han kort inden sin bedrageridom blev dømt i en anden sag.

Den sag handlede om leverance af droner og andet udstyr til den militante gruppe Islamisk Stat. Her fik Cykelhandleren tre års fængsel for at have medvirket til at fremme en terrororganisations virksomhed.

Sagen mod den 46-årige indgår i et større kompleks, og den har verseret i en årrække. I 2019 rejste den 46-årige, som var i politiets søgelys, nemlig til Storbritannien. Først sidste år blev han anholdt og udleveret til retsforfølgelse i Danmark.

Den 46-årige var til at begynde med også sigtet i en anden sag om økonomisk kriminalitet, hvor en anden mand tilbage i 2017 tilstod svindel for over 80 millioner kroner. Den 46-årige er dog ikke blevet tiltalt i forbindelse med den sag.

/ritzau/