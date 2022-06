Statslige udenlandske fonde kan alligevel beskattes

Skatteministeriet erkender, at det har været forkert, når ministeriet har vurderet, at det ikke var muligt at opkræve udbytteskat fra statslige udenlandske fonde.

Det skriver Dagbladet Information.

De såkaldte Sovereign Wealth Funds er aldrig blevet opkrævet udbytteskat, men efter at Skatteministeriet er blevet opmærksom på den fejlagtige vurdering, åbner regeringen nu for at ændre reglerne.

Tidligere har vurderingen fra Skatteministeriet været, at det ville være i strid med både principperne i dobbeltbeskatningsaftaler og EU-retten at beskatte fondene.

Men efter en byge af yderligere spørgsmål fra Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, har Skatteministeriet måttet anlægge en ny fortolkning.

Ifølge ministeriet er det nemlig alligevel ikke i strid med internationale regler at beskatte statslige fonde i for eksempel Qatar, Saudi-Arabien eller Norge.

Den norske oliefond er verdens største statslige kapitalforvalter og ejer aktiver for over 11.700 milliarder norske kroner investeret over hele kloden, hvoraf 104,8 milliarder norske kroner er placeret i aktier i danske selskaber.

- Alle skal bidrage på fair vis til vores fælles velfærdssamfund. Det gælder også de såkaldte Sovereign Wealth Funds, der aldrig før er blevet beskattet i Danmark, udtaler skatteminister Jeppe Bruus i et skriftligt svar.

- På den baggrund har vi i Skatteministeriet igangsat et arbejde, hvor vores eksperter ser på, hvordan de statslige fonde kan beskattes på bedst mulig vis. Det er ikke uden udfordringer, men jeg forventer at vi kan få det med i arbejdet med en ny udbyttemodel.

Den nye fortolkning bakkes op af Anders Nørgaard Laursen, juraprofessor på Aarhus Universitet med speciale i international skatteret, der heller ikke mener, at noget i dansk ret forhindrer beskatningen.

Skatteministeriets kovending glæder Enhedslistens Rune Lund.

- Når vi skal finansiere den grønne omstilling og velfærdssamfundet, så skal regningen sendes til dem, der har mest. Og er der nogen, der har meget, er det de her internationale fonde. Det er fuldstændigt vanvittigt, at de ikke betaler skat, mens almindelige mennesker betaler til fællesskabet, siger han.

Ifølge Rune Lund kan der være tale om et milliardbeløb, man indtil nu ikke har fået i statskassen.

/ritzau/