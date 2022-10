Stedfar løsladt i sag om påstået tvangsægteskab

Hver dag går masser af folk frit ud og ind gennem svingdøren i den gamle amtsgård for Københavns Amt, der nu om dage huser Retten i Glostrup. Og set i det lys er der sådan set intet bemærkelsesværdigt i, at en 49-årig mand med pakistansk baggrund tirsdag gjorde netop det - gik frit ud og ind.

Det er imidlertid første gang, at manden i forbindelse med den retssag, hvor han og hans samlever er tiltalt for mishandling af kvindens datter og for at have forsøgt at tvangsgifte hende bort i Pakistan, er på fri fod.

Ved de tidligere retsmøder har den 49-årige nemlig siddet varetægtsfængslet, men det har Østre Landsret lavet om på siden det seneste retsmøde i slutningen af juni.

- Jeg blev løsladt 4. august, fortæller manden i en pause i retsmødet ude ved det cirkelformede springvand foran retsbygningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden nåede at sidde varetægtsfængslet i arresthuset på Blegdamsvej i København i cirka et år.

Den tiltalte kvinde sidder stadig varetægtsfængslet, og hun var derfor ledsaget af to politiassistenter i retslokalet.

Efter den oprindelige plan skulle sagen have været afsluttet 29. juni. Men ad flere omgange er den trukket i langdrag. Ifølge den retsliste, som tirsdag hang foran indgangen til retssal 304, skulle dagens retsmøde være det syvende ud af syv. Men det skulle vise sig at være forkert.

Dommer Lars Larsen Lihme indledte dagen med at fastslå, at der ville blive berammet endnu et retsmøde i sagen den 24. november. Og det er ikke engang sikkert, at det er nok til at blive færdig.

Sagen drejer sig om en ung kvinde, der har fortalt myndighederne, at hun, fra hun var 15, til hun var 18 år, befandt sig i Pakistan mod sin vilje. Det var hendes mor, som med hjælp fra hendes stedfar - de to tiltalte i sagen - stod bag, lyder det i sagens anklageskrift.

I Pakistan skulle pigen desuden være blevet forsøgt tvunget ind i et ægteskab. Men i oktober 2020 kom pigen hjem til Danmark igen, efter at den danske ambassade havde været inde over sagen.

Ifølge anklageskriftet skulle moren og stedfaren - især moren - have stået bag en årelang mishandling af pigen fra 2015 til 2020, men de nægter sig skyldige.

Ved tirsdagens retsmøde blev en veninde til pigen afhørt. Sagens to forsvarsadvokater, Tyge Trier og Morten W. Kamp, interesserede sig begge meget for venindens vurdering af pigens psykiske tilstand både før og efter tiden i Pakistan.

Veninden forklarede, at pigen helt bestemt havde det skidt, efter at hun var kommet hjem fra Pakistan. Men hun forklarede også, at der før 2017 var tegn på, at noget ikke var i orden.

Blandt andet havde pigen ofte beskidt tøj på i skole, og hun var ekstremt træt i skoletiden. Men derudover beskrev veninden pigen som både kvik og velbegavet.

Tirsdag skal den sidste del af bevisførelsen færdiggøres ved, at diverse dokumenter læses op. Når retten sættes igen, skal anklager Peter Godsk og forsvarsadvokaterne fremlægge deres afsluttende procedurebemærkninger, inden dommeren og de to domsmænd trækker sig tilbage for at votere. Det videns endnu ikke, hvornår der falder dom.

/ritzau/