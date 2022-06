Stedfar nægter at ville bortgifte steddatter i Pakistan

En mor og stedfar er tiltalt for at have tilbageholdt datter i Pakistan. Stedfaren afviser alle anklager.

En dansk-pakistansk mand sidder i Retten i Glostrup anklaget for at have forsøgt at tvangsgifte sin dengang 15-årige steddatter i Pakistan i 2017.

Men det er aldrig sket, og han var slet ikke i Pakistan på det tidspunkt, lyder det.

- Jeg har ikke hørt det. Jeg har læst det første gang i anklageskriftet, siger den 49-årige stedfar fredag i retten.

Han er sammen med pigens 39-årige mor, som han nu er separeret fra, tiltalt for at have frihedsberøvet datteren i Pakistan i tre et halvt år, forsøgt at tvangsgifte hende og mishandlet hende gennem flere år - også før hun kom til Pakistan.

Det var moren og datteren, som i februar 2017 rejste til Pakistan sammen, mens stedfaren blev hjemme i Danmark.

Han havde i begyndelsen kontakt med dem flere gange om ugen og senere kun i weekenden, fortæller han. Parret forklarer begge, at de blev separeret før rejsen til Pakistan.

Moren og datteren boede sammen i Pakistan i cirka tre et halvt år, hvor datteren ifølge anklagemyndigheden blev frihedsberøvet og nægtet at rejse tilbage til Danmark.

Stedfaren var dog på flere rejser til Pakistan, og han er også tiltalt for tilbageholdelsen, og for at hun i cirka det første år skal være holdt indespærret. Han afviser, at datteren fortalte, at hun var indespærret.

- Hun virker meget glad, siger han.

Datteren kom i oktober 2020 hjem til Danmark efter hjælp fra Udenrigsministeriet.

Stedfaren fortæller, at det var ham, der betalte for billetten hjem, og datteren boede cirka et halvt år hos ham, da hun kom hjem. I juli 2021 blev både stedfaren og moren anholdt, og de har været fængslet siden.

Parret skal også i omkring fem år have mishandlet datteren. Det handler blandt andet om slag og spark, hvilket de også nægter.

Ved en episode i 2016 skal stedfaren have sparket steddatteren i ansigtet og på ryggen og slået hende hårdt i maven. Det foregik på gaden og et vidne har i retten forklaret, at han så en pige få et slag eller spark i ryggen.

Han afviser selv at have slået pigen og fortæller, at han aldrig har oplevet moren være voldelig.

- Nej, der er lidt skænderier, sagde han torsdag.

Også moren nægter sig skyldig i alle anklager.

Resten af fredagens retsmøde bruges på afhøring af datteren. Men her er journalister smidt ud af lokalet, da dommeren har lukket dørene.

Sagen fortsætter 20. og 29. juni.

/ritzau/