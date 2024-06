Stifter af butikskæden Normal stopper som topchef

56-årige Torben Mouritsen, der var med til at stifte Normal, stopper som administrerende direktør for butikskæden.

Det skriver Børsen.

- Jeg har haft en diskussion med mig selv om, hvordan Normal har bedst gavn af mig, siger han til mediet.

- Det er en beslutning, som selvfølgelig undervejs ikke er gået ubemærket hen i mine tanker, men det er med ro i sindet, at jeg nu gør det, for processen har været lang.

I hans sted træder Jesper Due, der indtil nu har været viceadministrerende direktør.

Mouritsen vil fremover fungere som bestyrelsesformand for kæden.

I den funktion vil han forsøge at fastholde den kultur, som han de seneste 11 år har været med til at skabe.

Han ønsker ikke, at "det hele skal kollapse", ved at han stopper som topchef for Normal.

Ansvaret for kæden er han tryg ved at overlade til Jesper Due, der siden ansættelsen er blevet kørt i stilling til at overtage.

Ifølge Børsen har Normal omkring 13.000 ansatte og flere end 700 butikker fordelt i otte lande. Den første butik blev åbnet i Silkeborg i 2013.

Omsætningen har kurs mod at runde 11 milliarder kroner i år.

Anders Holch Povlsen, der ejer Bestseller-koncernen, og som er majoritetsaktionær i Normal, siger, at han har sat pris på samarbejdet med Torben Mouritsen.

Det er dog ikke helt slut med den fælles indsats. Milliardæren tror nemlig på, at den afgående topchef kommer til at få en rolle som arbejdende bestyrelsesformand.

Desuden gør de det begge klart, at det har været Torben Mouritsens egen beslutningen at stoppe som direktør.

