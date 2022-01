Stigende energipriser sender overskuddet ned hos Telia

Teleselskabet Telia har fået flere abonnenter om bord i Danmark i løbet af 2021. Alligevel må Telia se overskuddet skrumpe på grund af stigende energipriser, som har ramt store dele af erhvervslivet.

Teleselskabets driftsoverskud er i 2021 faldet med otte procent til 664 millioner kroner, når man sammenligner med 2020.

Det viser årsregnskabet fra Telia, der også ejer flere andre mobilselskaber - herunder Call Me og Mit Tele.

De stigende energipriser rammer Telia, der blandt andet skal bruge strøm til at drive sine netværk.

- På den ene side har vi vækst, og det er også på plussiden, at vi har simplificeret og digitaliseret vores forretning, men det er desværre opvejet af de stigende priser på energi, siger Petr Cermak, der er midlertidig direktør for Telia i Danmark.

- Hvis vi ikke havde set den stigning i energipriserne, havde vi haft en stigning i overskuddet. Vi bruger mest grøn energi, men det ændrer ikke ved, at priserne per kilowatt-time er steget markant. Det rammer os, siger han.

Petr Cermak fortæller, at man indtil videre ikke har valgt at sende regningen for de højere energipriser videre til kunderne, men at man følger situationen tæt.

Ved udgangen af 2021 lød Telias samlede kundebase på 1,62 millioner mod 1,49 millioner i 2020.

Væksten det seneste år kommer især fra simkort, der bruges i erhvervslivet som IoT-løsninger. Det er for eksempel til intelligente affalds- eller vandingssystemer.

Telia har i nyere tid haft svært ved at holde på kunderne, og indtil 2020 var kundebasen gennem en årrække på skrump.

Petr Cermak fremhæver, at man ud over fremgangen på løsninger til erhvervslivet i 2021 også kunne mønstre en fremgang på 6000 privatkunder, der er kommet til Telia.

Han nævner desuden, at Telia i fjerde kvartal for første gang i mange år har fået flere bredbåndskunder.

Til gengæld er antallet af tv-kunder faldet det seneste år.

/ritzau/