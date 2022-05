Stigende omkostninger rammer Danish Crowns bundlinje

Slagterikoncernen Danish Crown har på trods af et vigende marked i Kina øget sin omsætning med en milliard kroner til 29,9 milliarder kroner i første halvdel af det forskudte regnskabsår 2021/22.

Men stigende omkostninger til blandt andet transport og emballage betyder, at selskabets bundlinje ikke rykker sig lige så markant.

Overskuddet efter skat falder derimod en lille smule fra 1,3 milliarder kroner til 1,1 milliard kroner.

Produktions- og salgsapparatet er den seneste tid omstillet, så man nu i højere grad retter blikket mod Europa, USA, Australien og Japan.

Men det betyder ikke, at udfordringerne er et overstået kapital for andelsselskabet og dets ejere.

- Økonomien på gårdene er presset lige nu på ryggen af de massive prisstigninger på foder og energi, så den centrale opgave er at få genskabt vores konkurrenceevne, siger Jais Valeur, der er administrerende direktør i slagterikoncernen.

Danish Crown har en målsætning om at betale 60 øre mere per kilo til andelshaverne end EU-indekset, men i regnskabsperiodens første seks måneder lå betalingen kun 20 øre over indeksniveau.

Til gengæld kan kvægproducenterne glæde sig over, at priserne på oksekød er steget "betydeligt" hen over regnskabsperioden.

