Stigende tysk inflation øger forventning om europæisk rentehop

Det tyske statistikkontor havde torsdag trælse nyheder til de centralbanker, der forsøger at få bugt med inflationen i Europa. Inflationen på årsbasis er nemlig steget fra maj til juni i Tyskland.

I maj var priserne 6,1 procent højere end maj sidste år, mens de i juni var 6,4 procent højere end i juni sidste år.

Stigningen modtages som udgangspunkt med bekymring hos økonomer i danske erhvervsorganisationer.

- Den vedvarende høje inflation rammer tyskerne på købekraften og øger udsigten til flere rentestigninger, skriver Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen, i en analyse.

- Dagens inflationsrapport er skidt nyt for tyskerne. Det rammer desværre også Danmark, da Tyskland er et af de vigtigste markeder for dansk eksport.

Hos Dansk Erhverv er cheføkonom Tore Stramer overbevist om, at den tyske inflation vil øge bekymringen i Den Europæiske Centralbank (ECB) og få den til at hæve renterne igen i løbet af året.

Hvis man studere årsagen til stigningen, er der dog formildende omstændigheder ifølge seniorøkonom ved Arbejdernes Landsbank, Lisette Rosenbeck Christensen.

Hun peger på, at en række tyske støtteordninger kan skabe lidt slør i tallene.

- Når støtteordningerne bliver indført, så bidrager det til, at inflationen falder. Og omvendt når en støtteordning fra sidste år er udløbet, så bidrager det til, at inflationen stiger.

Hun peger på, at eksempelvis en ordning om støtte til billigere offentlig transport trådte i kraft i maj. Dermed bidrog til, at inflationen faldt ekstra i maj.

Modsat indførte den tyske regering flere støtteordninger, der startede i juni sidste år. Det trak inflationen ned i juni sidste år - og dermed altså det prisniveau, som priserne i juni måles op imod.

