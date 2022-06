Stigende udgifter hos virksomhederne kan ende hos forbruger

De danske producenter måtte i maj betale 37 procent mere for eksempelvis de råvarer og den energi, de bruger til at lave produkter, end i maj sidste år. Det viser Danmarks Statistiks opgørelse.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom for Arbejdernes Landsbank, kan det meget vel få betydning for de priser, som forbrugerne kommer til at mærke.

- Producentpriser siger noget om, hvor dyrt det er at drive virksomhed i Danmark. Det er ikke et omkostningsindeks, men det giver en retning for, hvor dyrt det er, og dermed også næste del: Forbrugerpriserne.

- Når det bliver dyrere at drive dansk virksomhed, vil man også stå i en situation, hvor de højere omkostninger kan blive væltet over på forbrugerpriserne, siger han.

Det er særligt virksomhedernes udgifter til energi, der lå højere i maj end for et år siden. Faktisk over tre gange så højt.

Skiller man produkterne, som bliver lavet med henblik på at skulle sælges i udlandet fra, er priserne faktisk steget endnu mere.

Udgifterne til at lave produkter til det danske marked er ifølge Danmarks Statistiks tal steget med 59,8 procent det seneste år.

- Spørger man virksomheder, om de forventer at hæve priserne de næste tre måneder, så ligger det på ret høje andele (der siger ja, red.), siger Jeppe Juul Borre.

- Det er mere end 80 procent i dagligvarehandlen, og omkring 60 procent i den samlede detailhandel. Så jeg tror, at der er bredere prisstigninger på vej til danskerne.

Producenternes priser begyndte at stige i foråret 2021 og tog rigtig fart i slutningen af efteråret. Ifølge Jeppe Juul Borre er baggrunden, at verdensøkonomien er blevet ramt af lussinger fra både højre og venstre.

- Vi står i en økonomi, hvor der har været en lempelig økonomisk politik - både pengepolitik og finanspolitik - fordi vi skulle ud af coronakrisen, siger økonomen.

Dermed er der flere forbrugere, der har fået flere penge mellem hænder. Det er med til at presse priserne op, når flere forbrugere ønsker at købe varer og tjenester.

- Men det er blevet lagt sammen med et stød mod udbuddet. Vi har set brudte forsyningskæder. Vi har set nye nedlukninger i Kina. Krigen i Ukraine har også sat en klemme på udbuddet af energi, siger Jeppe Juul Borre.

Dermed er der blevet færre varer og tjenester at vælge mellem - hvilket også presser priserne op.

- Så det har været lidt den perfekte storm med både højere efterspørgsel og et lavere udbud, siger cheføkonomen.

/ritzau/