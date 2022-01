Støjbergs forsvarer skal også forsvare Claus Hjort i lækagesag

En af Inger Støjbergs forsvarere fra rigsretssagen, René Offersen, blev 11. januar beskikket som forsvarer for den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der er sigtet for at røbe eller videregive statshemmeligheder.

Det viser en retsbog fra Københavns Byret, som Ritzau har fået aktindsigt i.

René Offersen bekræfter, at han er beskikket som forsvarer for Claus Hjort Frederiksen, men vil ellers ikke udtale sig om sagen.

- Jeg kan dog sige, at Claus Hjort Frederiksen bestrider, at han skulle have røbet eller videregivet hemmeligheder, der er omfattet af straffelovens paragraf 109, siger René Offersen.

Claus Hjort Frederiksen bekræftede selv den 14. januar, at han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109.

Paragraffen har en strafferamme på 12 års fængsel. Hvis handlingen er foretaget uagtsomt, er der tale om op til tre års fængsel eller bødestraf.

Den nøjagtige sigtelse mod Claus Hjort Frederiksen kendes ikke, og det vides heller ikke, hvornår han er blevet sigtet, og René Offersen vil som nævnt ikke udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt.

René Offersen blev beskikket som forsvarer i et retsmøde den 11. januar - dagen efter at navneforbuddet for den fængslede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, blev ophævet i et andet retsmøde.

Politiets journalnummer antyder dog, at efterforskningen mod den tidligere forsvarsminister blev startet allerede sidste år.

Det kan derfor være sket i kølvandet på et interview i programmet "Lippert" på TV2 News i december.

I programmet bekræftede den rutinerede politiker, at en konkret aftale om at tappe oplysninger fra kabler blev indgået mellem daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) og USA's præsident Bill Clinton.

- Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, og ellers må jeg risikere fængselsstraf, men jeg har i hvert fald været med til at orientere om, at den aftale fandtes, sagde Hjort Frederiksen blandt andet.

Det er dog stadig uvist, om det er disse udtalelser, der har udløst sigtelsen mod ham.

Claus Hjort Frederiksen meddelte i øvrigt 7. januar, at han ikke genopstiller ved næste valg, da hans kone er blevet alvorligt syg.

Foruden Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen er tre nuværende og tidligere efterretningsfolk sigtet for at lække fortrolige oplysninger.

Lars Findsen har som den eneste siddet varetægtsfængslet siden 8. december.

Da retten den 10. januar skulle tage stilling til en fortsat varetægtsfængsling af FE-chefen henvendte han sig til pressen og kaldte sagen vanvittig.

- Jeg nægter mig skyldig og vil gerne have sigtelsen frem. Det her er vanvittigt, lød det.

/ritzau/