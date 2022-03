Større medieforbrug er med til at give Egmont rekordoverskud

I 2021 har Egmont oplevet fremgang på tværs af alle sine forretninger.

Det bidrager til en række rekordresultater for Egmont, der er Danmarks største mediekoncern. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Egmonts kerneforretning er film, tv, magasiner og bøger.

Aktiviteterne er bredt ud over fire divisioner, der tilsammen udgør Egmont. De fire divisioner er Story House Egmont, Nordisk Film, TV 2 i Norge samt Egmont Books.

Aktiviteterne i de fire divisioner har i 2021 omsat for 15,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 34 procent i forhold til 2020.

Stigningen er et resultat af større omsætning i alle fire divisioner.

Den større omsætning har været medvirkende til, at Egmont i 2021 har opnået et resultat før skat på 1,8 milliarder kroner. Det er det tredobbelte, i forhold til det Egmont tjente året før.

Ifølge Steffen Kragh, koncernchef i Egmont, er både omsætning og resultat i 2021 rekordhøje. Han er selvsagt meget tilfreds med udviklingen.

- Vi høster gevinsten af Egmonts strategi om at satse på stærkt indhold og at bygge vækstforretninger, baseret på at folk streamer mere, gamer mere og shopper mere online.

- Rekordåret 2021 giver os et stærkt fundament for at skabe flere fortællinger, mere journalistik og unikt indhold de kommende år, siger Steffen Kragh.

Som en del af strategien skal investeringer i indhold for 50 milliarder kroner over en femårig periode lede til en større omsætning for Egmont.

Målet er at nå en omsætning på 20 milliarder kroner i 2025. Det vil sige cirka fem milliarder mere end i 2021.

Frem mod 2025 vil Egmont blandt andet investere i og satse mere på digitale bøger, tv-streaming og computerspil.

