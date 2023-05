Matas leverer rekordomsætning trods usikkert økonomisk miljø

Butikskæden Matas rider videre på den bølge, der opstod under coronaepidemien, hvor efterspørgslen på skønhedsprodukter pludselig blomstrede.

Kæden har således omsat for 4,5 milliarder kroner det seneste år og overgår dermed rekordomsætningen fra året forinden.

Det viser butikskædens årsregnskab, der går fra 1. april 2022 til 31. marts 2023.

Ifølge Gregers Wedell-Wedellsborg, administrerende direktør i Matas, har kæden haft succes med at tilbyde et bredere sortiment.

- I et usikkert økonomisk miljø voksede Matas støt gennem året, og vi så yderligere bevis på, at vores strategi med at tilbyde et større og bredere sortiment virker, siger han i regnskabet.

I perioden tjente Matas 280,7 millioner kroner. Det er en vækst på omkring fire millioner kroner sammenlignet med året forinden.

- Dette afspejler vores evne til at håndtere inflationspresset, siger direktøren.

I en selvstændig børsmeddelelse har kæden desuden offentliggjort, at man vil investere mere end en halv milliard kroner i et nyt logistikcenter i Lynge i Nordsjælland.

Det skal være med til at effektivisere leveringen af produkter, siger finansdirektør Per Johannesen Madsen.

- Allerede i dag giver vi kunderne et stort udvalg af produkter og hurtige leveringsmuligheder og belønnes med en høj kundetilfredshed.

- Med denne investering er vi forpligtet til at forbedre os yderligere og vokse, siger han.

Udvidelsen sker desuden som led i, at Matas har som udtalt mål at få sin onlineforretning til at vokse.

Onlineforretningen er det seneste år vokset med 10,7 procent og stod dermed for 27 procent af det samlede salg.

Matas forventer sammenlagt at øge sit salg med mellem tre og seks procent i det nuværende regnskabsår.

Der findes 260 fysiske Matas-butikker i Danmark.

