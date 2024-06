Største boligudbud i næsten fem år på boligmarkedet

Boligmarkedet rundede et skarpt hjørne i maj. Tal fra Boligsiden viser, at der ved udgangen af måneden var 50.727 boliger til salg, og det er ikke set siden 2019.

Boligudbuddet er de seneste to år steget med 40 procent og er ikke set højere siden 2019.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, er det hverken en vild eller overraskende udvikling.

Det er i højere grad et udtryk for, at boligmarkedet har fundet et mere normalt leje sammenlignet med perioden efter corona og inflationskrisen.

- Der er kommet liv i boligmarkedet. Der bliver faktisk solgt ret mange boliger igen, og det betyder, at nogle sælgere måske tør puste liv i nogle nye boligdrømme.

- Det er som sådan et sundhedstegn efter en lang periode, hvor udbuddet var meget lavt, siger Jeppe Jul Borre.

Det store udbud betyder, at køberne har gode kort på hånden. Udvalget af boliger er større, og derfor er betænkningstiden lidt længere, ligesom mulighederne for at forhandle om prisen er blevet bedre.

- Det er en kæmpestor privatøkonomisk beslutning at købe en bolig, og derfor er det vigtigt, at den bliver truffet på det bedst mulige grundlag, hvor tidspres og økonomisk usikkerhed spiller så lidt som muligt ind i overvejelserne.

Arbejdernes Landsbank forventer, at fremgangen på boligmarkedet vil fortsætte ind i 2024.

- Vi tror, at huspriserne vil løfte sig med en lille pil op, mens lejlighederne vil være præget af overgangen til de nye boligskatter, siger Jeppe Juul Borre.

Udbuddet af villaer og rækkehuse voksede med knap fem procent i maj og udgjorde 36.224 i maj.

Antallet af udbudte lejligheder voksede med én procent til 7891, mens antallet af feriehuse med et til salg-skilt steg med 7,2 procent til 6612.

Specielt antallet af feriehuse, der er til salg, er vokset kraftigt det seneste år. Køberne har hele 37 procent flere feriehuse at vælge imellem i dag, sammenlignet med for et år siden.

