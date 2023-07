Størstedel af kød fra Skare destrueres - 60 ton er solgt til dyrefoder

Det er afgjort, hvad der skal ske med de 250 ton gammelt kød, som Fødevarestyrelsen tidligere har beslaglagt efter to kontrolbesøg hos virksomheden Skare Meat Packers.

Det oplyser en kurator for konkursboet Corna Levin Munch til Jydske Vestkysten.

Hun fortæller, at det er lykkedes at dokumentere sporbarheden på 60 ton af kødet, der er blevet solgt til dyrefoder.

De resterende tons skal køres til destruktion på et biogasanlæg, oplyser kuratoren til mediet.

- Vi kan ikke umiddelbart fremskaffe sporbarhed på det resterende beslaglagte varelager. Der har forud for konkursen været arbejdet på at fremskaffe sporbarheden.

- Det vurderes nu, at boet formentlig ikke er i besiddelse af yderligere dokumentation, som i givet fald skal indhentes hos tredjemand, siger Corna Levin Munch til Jydske Vestkysten.

Hun vurderer, at frostlagrene med det gamle kød vil være tømt om to måneder.

Fødevarestyrelsen politianmeldte i december - efter fundet af de 250 ton oksekød - virksomheden Skare for blandt andet manglende sporbarhed på kødet.

Kødet kunne ikke spores tilbage til oprindelseslandet, fordi anmærkningen på det manglede. Virksomheden var heller ikke i stand til at redegøre for, hvor kødet stammede fra.

Skare Meat Packers blev også meldt til politiet for at forsøge at forhindre styrelsen i at komme ind og foretage kontrollen. Virksomheden blev derudover politianmeldt for at ændre oprindelseslandet på en del af kødet.

Det fik i januar flere detailkæder herunder Rema 1000 og Salling Group, at trække sig som kunder hos Skare.

Og i februar blev slagterivirksomheden erklæret konkurs.

I marts opkøbte Danish Crown bygninger af Skare Meat Packers ejer, Kurt Skare.

Der er tale om cirka 14.000 kvadratmeter bygninger og et areal på over 120.000 kvadratmeter i Vejen. Danish Crown overtog bygningerne 1. april.

