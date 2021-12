Størstedelen af de coronahjemsendte er blevet i jobbet

For langt de fleste af de mennesker, der på grund af coronasituationen i foråret 2020 blev sendt hjem fra arbejde, er jobsituationen tilbage ved normalen igen.

Ikke alene er de for længst kommet tilbage på arbejdspladsen - de fleste arbejder også i det samme job som før.

Det viser en undersøgelse, som Danmarks Statistik har foretaget af de 113.000 heltidsansatte, der blev hjemsendt med lønkompensation.

I maj 2021 - altså godt et år senere - var 81.000 i samme job som tidligere. Det svarer næsten til tre ud af fire.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af de resterende har mange enten frivilligt eller på grund af nedlukninger fundet arbejde i en anden branche hos en anden arbejdsgiver.

Det gælder for 16.000 af de hjemsendte, og her nævner undersøgelsen specielt ansatte hos flyselskaber som nogen, der har skiftet deres hidtidige arbejde ud med et helt andet.

- Flybranchen har været hårdt ramt siden covid-19 startede, hvor rejserestriktioner globalt set har reduceret antallet af rejsende.

- Det er en af forklaringerne på, hvorfor over halvdelen af de hjemsendte medarbejdere skiftede karriere eller ikke længere var danske lønmodtagere, siger Flemming von Hadeln Løve, der er specialkonsulent hos Danmarks Statistik.

Ud over flyselskaber og lufthavne har også restaurationer benyttet sig af lønkompensationsordningen.

- Eftersom restauranterne skulle lukke for servering i midten af marts 2020, blev mange af de ansatte sendt hjem.

- Det afspejler sig også i, at det er den branche, der har modtaget mest i lønkompensation, siger Flemming von Hadeln Løve.

Knap 11.000 af de hjemsendte var endnu ikke vendt tilbage til arbejdsmarkedet i maj 2021, ligesom en del arbejdede på deltid eller studerede.

Siden er der dog sket en væsentlig nedgang i ledigheden. Fra september til oktober faldt ledigheden til 87.900 personer. Det er det laveste niveau siden december 2008.

/ritzau/