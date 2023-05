Læsøfærge blokeret på grund af støttedemonstration til søs

Flere fiskerbåde demonstrerer til søs ved Frederikshavn og Hirtshals i sympati med de lastbilchauffører og vognmænd, som mandag har blokeret veje forskellige steder i landet.

Det har skabt problemer for de færger, som skal bruge havnene i Frederikshavn og Hirtshals.

Ifølge TV 2 Nord ligger Læsøfærgen stille ud for Frederikshavn Havn. Færgen er omringet af omkring 14 fiskefartøjer, skriver mediet.

- Vi ligger stille og afventer, hvad der foregår; om vi skal blive liggende her, om vi skal sejle tilbage, eller om vi kan få lov at komme igennem blokaden, siger driftschef i rederiet Allan Hjortnæs Pedersen til TV 2 Nord.

Læsøfærgen er Læsøs eneste forbindelse til fastlandet.

Mandag formiddag var der også kortvarigt blokeret for en færge i Hirtshals Havn.

Det oplyste havnevagten i Hirtshals omkring klokken 11 mandag til Ritzau.

Kort før klokken 12 oplyste Nordjyllands Politi, at færgen måtte sænke farten på grund af fiskefartøjerne. Men det lykkedes færgen i Hirtshals at komme i havn.

Nordjyllands Politi har også skrevet på det sociale medie Twitter, at det var forventningen, at der ville være omkring 25 fiskefartøjer til demonstration i Hirtshals.

Billeder fra stedet mandag formiddag viser, at der er en række fiskefartøjer spredt rundt i vandet. På et af billederne kan man se, at en båd lægger tæt op ad et andet skib.

Fiskefartøjerne demonstrerer til støtte for de vognmænd, som landet over protesterer mod en ny kilometerafgift for lastbiler.

/ritzau/