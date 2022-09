Stop for 82 hjemmesider med ulovligt spil

I alt 82 hjemmesider, der udbyder ulovligt spil, er for nylig blevet blokeret efter indgreb fra Spillemyndigheden.

Det oplyser myndigheden onsdag i en pressemeddelelse.

Retten på Frederiksberg har sagt ja til indgrebet. Der er tale om det højeste antal blokeringer på én gang siden 2012, da spilmarkedet blev delvist liberaliseret.

Hvis Spillemyndigheden mener, at en hjemmeside udbyder spil rettet mod Danmark uden tilladelse, bliver udbyderen bedt om at stoppe. Hvis det ikke sker, går myndigheden i retten for at få internetudbydere til at blokere hjemmesiden.

Siden 2012 er i alt 227 ulovlige hjemmesider blevet blokeret, fremgår det af pressemeddelelsen.

Heri siger direktør Anders Dorph, at det gælder om at sikre danske spillere mod at blive fristet af de ulovlige sider.

- Det er samtidig meget vigtigt, at vi sikrer, at de udbydere, der har tilladelse til at udbyde spil i Danmark, kan drive deres virksomhed under ordnede forhold, udtaler direktøren.

De seneste tal viser i øvrigt, at danskerne taber mere end ni milliarder kroner årligt på at spille. Godt en tredjedel mistes til lotterier.

Bruttospilleindtægten var i 2021 opgjort til 9,6 milliarder kroner. Tallet angiver spillernes indskud fratrukket gevinster.

/ritzau/