Stor aktion på Christiania: 20 personer anholdt

Torsdag anholdt Københavns Politi 20 personer i Pusher Street på Christiania. Det skriver politiet på Twitter. Syv af dem bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret.

Politiet ryddede desuden Pusher Street for hashboder, fortæller politikommissær ved Københavns Politi Morten Dam Bentzen.

19 personer blev anholdt for organiseret hashhandel, og én blev anholdt for at være i besiddelse af en ulovlig kniv. Desuden fandt politiet kokain på en enkelt person, som politiet vurderer er til eget forbrug.

De anholdte er i alderen 17 til 45 år.

/ritzau/