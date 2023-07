Stor dansk malingkoncern sælger russiske forretninger

Den danske malingkoncern Hempel har fået solgt sine russiske forretninger.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet.

Hempel er verdens største leverandør af skibsmaling.

Ifølge mediet Shippingwatch har Hempel af to omgange tidligere udskudt et salg af koncernens russiske fabrik, som ligger i Ulyanovsk øst for Moskva.

Tilbage i april 2022 meldte Hempel ud, at selskabet ville lukke for sine aktiviteter i Rusland, som ellers havde kørt siden 1996. Det skete som en konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

Allerede 1. marts 2022 suspenderede selskabet sin virken i Rusland.

- Siden vi meldte ud om vores Rusland-exit i april 2022, har vi arbejdet på at finde en passende køber til vores russiske aktiver, siger topchef Michael Hansen ifølge pressemeddelelsen.

- Vi er tilfredse med, at salget er gennemført, tilføjer han.

Køberen er den russiske industrivirksomhed Atomstroykomplex.

Frasalget skete, efter Hempel havde fået de nødvendige godkendelser fra både russiske og danske myndigheder.

Hempel blev stiftet i 1915 og har hovedsæde i Lyngby.

Malingkoncernen skriver på sin hjemmeside, at den beskæftiger mere end 6500 ansatte i mere end 80 lande.

Også bryggerikoncernen Carlsberg har for nylig fundet en køber til sin russiske forretning, oplyste selskabet i juni.

Det vides dog ikke endnu, hvem køberen er, eller hvad salgsprisen er.

De manglende detaljer skyldes, at Carlsberg gerne vil sikre, at "godkendelsesprocesserne forløber så smidigt som muligt".

Den 28. marts sidste år meddelte Carlsberg, at selskabet ville forlade det russiske marked.

Siden har Carlsberg forsøgt at frasælge alle aktiviteter i Rusland.

