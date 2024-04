Stor dansk producent af spagnum er ude af Rusland

Pindstrup Mosebrug er efter et længere tilløb ikke længere aktiv i Rusland.

Det skriver Børsen på baggrund af selskabets årsrapport.

I årsrapporten skriver Pindstrup Mosebrug, at det ikke har været muligt at gennemføre et salg, men at selskabet har indgået en aftale med køberne, hvor Pindstrup frasiger sig alle ledelsesmæssige og økonomiske rettigheder til de russiske selskabet.

- Pindstrup er dermed ikke længere aktiv i Rusland, skriver ledelsen i regnskabet.

I er skriftligt svar til Børsen, understreger topchef i Pindstrup-koncernen René Carl-Anders Gjerding, at selskabet ikke længere er til stede i Rusland.

Her forklarer han, at de russiske aktiviteter siden efteråret 2022 har været drevet separat uden involvering fra Pindstrup.

- Det er den konstruktion, der nu er rammen for fuld afgivelse af kontrol og økonomiske rettigheder af de russiske selskaber til den lokale ledelse for en periode på minimum tre år og med mulighed for forlængelse. Vi er derfor ikke aktive i Rusland, skriver han.

Aftalen er indgået i februar 2024, skriver Pindstrup i årsrapporten.

Ledelsen skriver desuden, at det fortsat er Pindstrups intention at afhænde de russiske aktier så snart det er muligt.

Derfor rapporteres de russiske selskaber som ophørte aktiviteter i årsregnskabet for 2022/2023.

I sommeren 2022 indgik Pinstrup en juridisk bindende aftale om at sælge de russiske selskaber. Det har ifølge Pindstrup ikke været muligt først grundet sanktioner fra EU og siden grundet russiske regler og praksis.

Flere andre danske selskaber har haft svært ved at sælge aktiver i Rusland.

Det danske bryggeri Carlsberg meddelte i juni 2023, at det havde fundet en køber til den russiske forretning, og at salgsaftalen var underskrevet.

Men mindre end en måned senere blev et dekret underskrevet af den russiske præsident, Vladimir Putin, offentliggjort. Her fremgik det, at den russiske stat tog kontrollen over Carlsbergs andel i det russiske bryggeri.

Carlsberg forventer på nuværende tidspunkt ikke at få bryggeriet igen.

Omvendt har Grundfos fået endeligt godkendt salget af selskabets russiske selskab. Det skete i begyndelsen af 2024 - mere end et år efter at selskabet havde meddelt, at der var indgået en aftale om salg til den lokale ledelse.

Her lød det, at salget var betinget af myndighedsgodkendelser i Rusland, Danmark og EU. Selskabet forventede på daværende tidspunkt, at alle relevante godkendelser ville være i hus i løbet af første kvartal i 2023.

