Stor dusør for oplysninger om brand på historisk kro

Efter den påsatte brand på den historiske Borbjerg Mølle Kro i Holstebro i juli sidste år er politiet ved at løbe sur i opklaringsarbejdet. Men nu udlover et forsikringsselskab en dusør på 100.000 kroner for at sætte skub i efterforskningen.

Kroen kan dateres tilbage til 1414, og bygningerne brændte stort set ned.

Oplysningen om dusøren fra Købstædernes Forsikring fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi fredag.

- Både vi i Købstædernes Forsikring samt de lokale i området har en stor interesse i, at gerningsmanden til branden bliver fundet, udtaler skadedirektør Torben Bidstrup.

Efter ti måneders efterforskning frigav politiet i maj skadestedet.

Hos lokalpolitiet i Holstebro har man svært ved at komme videre, oplyser den fungerende politikommissær Torben Ladefoged.

- Det er altid en meget alvorlig sag at sætte ild til fast ejendom, og i det her tilfælde peger alting på, at branden på Borbjerg Mølle Kro har været påsat. Derfor håber vi også, at dusøren kan få folk til at henvende sig til os, hvis de sidder inde med viden om den påsatte brand, udtaler han i pressemeddelelsen.

Branden blev opdaget ved tre-tiden om natten 12. juli i fjor.

Det var en gruppe unge mennesker, der holdt til på den anden side af den nærliggende sø, som opdagede flammerne og slog alarm, kom det frem sidste år.

/ritzau/