Stor efterforskning venter efter anholdelse i Filippa-sagen

En stor efterforskning ligger forude for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det fortæller den pensionerede politiinspektør, tidligere drabschef og leder af rejseholdet Bent Isager-Nielsen til Ritzau.

Det sker, efter at den 13-årige pige Filippa, som blev meldt savnet lørdag, søndag blev fundet i live, og en 32-årig mand blev anholdt.

Det er politiets efterforskningsenhed, der samler beviser for den sigtelse, man vil rejse mod den anholdte, og hvad der er op og ned i forhold til motivet.

Der kommer de næste timer og frem mod grundlovsforhøret af den 32-årige mand til at ske efterforskning på flere forskellige måder.

Den 32-årige blev anholdt søndag eftermiddag og skal i grundlovsforhør senest 24 timer efter anholdelsen. Politiet har oplyst, at han vil blive fremstillet i løbet af mandag.

Både den anholdte og Filippa vil blive afhørt af politiet. Blandt andet vil man høre og efterprøve hans forklaringer, uanset om han nægter eller tilstår, fortæller Bent Isager-Nielsen

- Det er alt andet lige vigtigt at høre og efterprøve hans forklaringer, uanset om han nægter eller tilstår, siger han.

Ifølge Bent Isager Nielsen skal der foretages flere undersøgelser - retsmedicinske og tekniske.

- Intense undersøgelser af den bil, den mistænkte formodes at have anvendt og de steder, hvor Filippa har været i det forløbne døgn, vil også kunne kaste lys over den formodede gerningsmands handlinger og detaljerne af det, Filippa har været udsat for, siger han.

Politiet har fået omkring 600 henvendelser fra offentligheden. Alle de mange henvendelser skal politiet behandle og vurdere.

Først undersøger man de henvendelser, der kan have noget at gøre med, hvor Filippa er og har været. Det kan eksempelvis være billeder, videoovervågning og vidneudsagn.

Næste skridt er at finde ud af, hvad der skete. Det sker gennem teleanalyser, videoovervågning, telekommunikation og det, der kendes som mastesug.

Ved et mastesug kan man se, hvilke mobiltelefoner der har været i området. Her kan man så triangulere dataene og se, om Filippa og den mistænktes telefon har været i nærheden af hinanden.

- Og så foregår der en masse ting på det, man formoder, er gerningsstedet.

- Hvilke tekniske spor, er der dér? DNA, fingeraftryk, og hvad man nu ellers kan forestille sig, siger Bent Isager Nielsen.

Ved mandagens grundlovsforhør ventes sigtelsen mod den 32-årige at blive læst op. Politiet vil ikke sige noget om sigtelsen forud for retsmødet.

På retsmødet vil den 32-åriges forsvarer desuden blive spurgt, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

