For snart to år siden blev der indsmuglet 29 kilo til København, mener politiet. En mand er fængslet.

Stor kokainsag er under optrevling hos politiet

Politiet er tilsyneladende ved at opklare en sag om indsmugling af mange kilo kokain for snart to år siden.

I hvert fald har en dommer i Københavns Byret fredag vurderet, at der er en begrundet mistanke mod en 40-årig mand. Han er blevet varetægtsfængslet i 27 dage.

Sigtelsen drejer sig om indsmugling af mindst 29 kilo kokain. Det skal være sket i en periode i marts 2020 sammen med to andre mænd.

Den store mængde skal siden være blevet overdraget til ukendte købere i Storkøbenhavn. Det mener politiet ifølge den sigtelse, som blev oplæst i retsmødet, inden dommeren lukkede dørene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 40-årige nægter sig skyldig.

/ritzau/