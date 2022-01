Stor pensionskasse når rekordafkast - nu skygger inflation

2021 var et særdeles godt år for pensionskunderne hos Sampension, der kunne glæde sig over rekordhøje afkast.

Kunderne har sidste år fået et afkast på op til 23,4 procent før skat, oplyser pensionskassen i en pressemeddelelse. Den eksakte gevinst afhænger af den enkelte kundes alder og investeringsrisiko.

2021 blev ifølge topchef Hasse Jørgensen et fantastisk investeringsår, selv om det endnu engang var i coronas tegn.

- De flotte afkast hænger sammen med, at finansmarkederne generelt set havde medvind i 2021 med gode afkast på de fleste risikofyldte aktivklasser.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det skyldes ikke mindst, at der trods nedlukningerne og restriktionerne har været generelt godt gang i økonomierne sidste år, siger han og peger på, at den lempelige finans- og pengepolitik også har bidraget.

Generelt var 2021 et godt år på aktiemarkedet, hvor mange har dele af deres pension investeret. For eksempel steg C25-indekset, der består af de ledende danske aktier, med 17,2 procent.

Især de amerikanske aktier har givet høje afkast, fortæller Hasse Jørgensen. Procentvis var det dog Sampensions investeringer i aktier, der ikke handles på børserne, som steg mest.

De høje afkast giver kunderne større opsparinger.

- Hvilket i sidste ende betyder, at der bliver mere at gøre godt med i pensionstilværelsen, siger topchefen.

Afkast i den størrelse, som blev set sidste år, ser dog ikke ud til at fortsætte. Direktøren ser ingen grund til at forvente, det gentager sig i år.

- For den høje inflation betyder, at der er udsigt til pengepolitiske stramninger og rentestigninger i 2022, hvor corona fortsat vil være et generelt usikkerhedsmoment og herunder også for økonomierne og finansmarkederne.

- Derfor er der alt andet lige udsigt til lavere afkast i år, selv om vi dog stadig er forholdsvis optimistiske, siger Hasse Jørgensen.

Sampension er en af de store pensionskasser herhjemme og har cirka 330.000 kunder og medlemmer.

/ritzau/