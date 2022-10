Stor politistyrke rykker ud i anholdelsesaktion

Onsdag eftermiddag rykkede en større politistyrke ud til Lupinvej i Silkeborg for at anholde en person.

Men aktionen trækker ud, og sidst på eftermiddagen er det stadig uvist, hvornår naboerne kan vende hjem til deres lejligheder.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Politiet modtog klokken 13.42 en anmeldelse, der gjorde, at man valgte at sende en talstærk styrke til Lupinvej.

Det oplyses ikke, hvad anmeldelsen gik ud på.

- Vi arbejder på, at anholdelsen kan foregå så sikkert som muligt for både den pågældende person og for os selv, skriver politiet på Twitter.

Kort før klokken 17 er aktionen stadig i gang.

- Tidshorisonten for vores tilstedeværelse er stadig ukendt, og vi beder om forståelse fra de naboer, der fortsat må vente på at komme hjem til deres lejligheder, lyder det fra politiet på Twitter.

/ritzau/