Stor sejr til Danmark i jagt på udbyttemilliarder i London

Britisk appelret giver Skattestyrelsen grønt lys til sag mod Sanjay Shah, der er mistænkt for milliardsvindel.

Skattestyrelsen har vundet en afgørende sejr i Storbritannien i forsøget på at hente mistede milliarder tilbage efter svindlen med udbytteskat.

Det skriver Børsen.

Det er lykkedes Skattestyrelsen at få den britiske appelret til at acceptere, at styrelsen må føre en gigantisk sag mod den hovedmistænkte Sanjay Shah og yderligere 80 sagsøgte selskaber og 29 personer ved domstole i London.

En lavere retsinstans afviste ellers i april 2021 sagen. Det skete med henvisning til den 300 år gamle revenue rule, der betyder, at andre lande ikke må bruge engelske domstole til at opkræve skatter.

Svindlen med udbytteskat bestod i, at skattemyndighederne blev narret til at tilbagebetale udbytteskat, selv om der faktisk slet ikke var betalt nogen udbytteskat.

Det var i 2015, at der blev slået alarm om det store svindelnummer, som samlet har snydt statskassen for 12,7 milliarder kroner.

Og med den nye afgørelse fra appelretten er vejen banet for, at Skattestyrelsen kan hente nogle af pengene tilbage. Danmarks advokatregning i jagten på de stjålne milliarder koster dog også milliarder af kroner.

Ifølge TV 2 har Sanjay Shahs talsmand ingen kommentarer til den nye afgørelse.

Det er uvist, om Shah eller nogle af de andre sagsøgte vil forsøge at få rettens beslutning for den britiske højesteret.

Men kommer sagen til at køre, vil den ifølge Børsen strække sig over 50 uger. Den er ifølge avisen udråbt til at blive den største civile retssag i Storbritanniens historie.

I Danmark er Sanjay Shah også tiltalt i en straffesag, der er sat til at begynde i Retten i Glostrup til efteråret. Shah er tiltalt for bedrageri for cirka ni milliarder kroner. Shah, der er brite, opholder sig i Dubai og kræves udleveret til Danmark.

Britiske Anthony Mark Patterson er også tiltalt i sagen. I en anden sag, der handler om svindel for cirka 1,1 milliard kroner via en tysk bank, er tre amerikanere og tre briter tiltalt.

/ritzau/