Stor udenlandsk efterspørgsel sikrer industrien rekordsalg

Efter en ordentlig mavepuster i 2020 er den danske industri kommet på benene igen i 2021.

Samlet kan industrien se tilbage på et 2021, hvor omsætningen er endt på 906 milliarder kroner. Det er rekordhøjt, viser tal fra Danmarks Statistik.

Inkluderer man omsætningen fra råstofudvinding, er omsætningen endt på 925 milliarder kroner. Også det er rekordhøjt.

Den rekordhøje omsætning i 2021 kommer efter et 2020, hvor omsætningen i forhold til året før faldt med flere milliarder på grund af coronapandemien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men i takt med at corona har fået mindre betydning i 2021, så er omsætningen i industrien steget med 75 milliarder kroner sammenlignet med i 2020. Tæller man råstofudvinding med, er stigningen lidt større.

I Dansk Erhverv konstaterer seniorøkonom Kristian Skriver, at industrien nu er genoprettet ovenpå coronakrisen.

- Den danske industriproduktion oplevede i 2021 solid medvind fra udlandet, hvor der var flot vækst på vores vigtigste eksportmarkeder.

- Det er massiv global efterspørgsel efter varer, der fylder op i ordrebøgerne hos virksomhederne i udlandet, siger Kristian Skriver i en kommentar.

Dykker man ned i salgstallene for den samlede industri, har der i 2021 været fremgang indenfor alle brancher.

I maskinindustrien, der er den største branche målt på omsætning, er salget vokset med 6 procent i forhold til i 2020.

Også i medicinalindustrien, der er en af de største brancher, er salget vokset. Her er det vokset med 11 procent.

Efter den store fremgang i 2021 for den samlede industri har Kristian Skriver svært ved at se, at det skal gentage sig i 2022.

Det begrunder han med mangel på arbejdskraft og materialer, der udgør en væsentlig begrænsning for de danske virksomheder,

- De danske industrivirksomheder oplever tiltagende udfordringer med mangel på arbejdskraft, der i dag er blevet en væsentlig produktionsbegrænsning.

- Dertil har industrivirksomhederne svært ved at skaffe materialer hjem til produktionen. Mangel på materialer er et globalt fænomen, hvor stærk vareefterspørgsel udfordrer de globale forsyningskæder, siger Kristian Skriver.

/ritzau/