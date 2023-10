Stor våbensag går i gang: Politifolk var undercover

En 32-årig mand mødtes i foråret sidste år flere gange med to personer i Struer med det formål at indgå en handel om køb og salg af en ikke fastlagt mængde våben.

Der blev aldrig indgået en aftale. Den 32-årige vidste ikke, at de to personer, han forhandlede med, var politifolk.

Mandag i Retten i Holstebro starten retssagen mod den 32-årige, der sammen med to andre er tiltalt i sagen, der blandt andet omhandler omfattende salg og besiddelse af våben.

Alle tre nægter sig skyldige. De har været varetægtsfængslet siden august sidste år.

I anklageskriftet lyder det, at den 32-årige har gjort forretninger med en person med tilknytning til rockermiljøet.

Den formodede hovedmand har kastet sig ud i så mange handler med våben, at den normale strafferamme på fængsel i otte år bør overskrides, hævder anklagemyndigheden.

I det omfattende anklageskrift beskrives en handel med ti pistoler nærmere. De stammede formentlig fra Montenegro, og de mange våben blev besigtiget i Belgien, før de i efteråret blev smuglet til Danmark.

Sagen udspringer blandt andet af, at politiet har fået adgang til krypteret kommunikation fra de tiltalte på en tjeneste ved navn Sky Ecc.

I den aktuelle sag skal den 32-årige via Sky Ecc have forsøgt at købe i alt 45 pistoler og et ukendt antal håndgranater.

I øvrigt har to af de tiltalte - den 32-årige og en anden mand på 32 år - statsborgerskab i henholdsvis Bosnien og Marokko. Begge forlanges udvist.

Der er fastlagt 14 retsmøder i sagen. Ud over forholdene om besiddelse og forsøg på salg af våben er mændene også tiltalt i flere forhold om besiddelse og forsøg på salg af narkotika.

