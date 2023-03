Storbankerne Credit Suisse og UBS forhandler om fusion

De schweiziske banker Credit Suisse og UBS og landets finansielle vagthund, Finma, arbejder lørdag på at færdiggøre en aftale om fusion af de to banker.

Parterne håber at nå til enighed lørdag aften.

Det fortæller anonyme kilder tæt på sagen til Financial Times.

De to bankers bestyrelser mødes denne weekend med regulative myndigheder fra USA, Storbritannien og Schweiz for at diskutere en potentiel fusion af de to banker.

UBS har sat særlige krav, hvis banken skal overtage Credit Suisses forretninger i form af godtgørelse, eller at regeringen dækker fremtidige sagsomkostninger i forbindelse med aftalen.

Credit Suisse har over de seneste 12 måneder været udfordret med, at kunder trækker deres penge ud af banken.

Ifølge kilderne toppede indlånsudstrømningen med 10 milliarder schweizerfranc om dagen i sidste uge.

Den schweiziske nationalbank og Finma har tidligere meddelt, at de mener, at den bedste løsning på Credit Suisse's tillidskollaps blandt kunderne er, at de to banker slås sammen.

