Kan en million førstegangsvælgere afgøre det britiske valg?

Et stort flertal af de unge briter foretrækker Labour, men mange af dem stemmer slet ikke. De kan ellers få afgørende betydning for dagens parlamentsvalg

En million unge mennesker mellem 18-24 år har registreret sig som vælgere, siden Theresa May den 18. april udskrev parlamentsvalg i Storbritannien - heraf registrerede en kvart million unge sig den allersidste dag, det var muligt.



Og netop den ene million kan få stor betydning, når 46,9 millioner britiske vælgere i dag stemmer om sammensætningen af et nyt britisk parlament.

For hvis stemmeprocenten blandt de yngre vælgere bliver højere - kun 43 procent af de 18-24-årige stemte ved det seneste parlamentsvalg i 2015 - vil det være en stor fordel for Labour, som et stort flertal af de unge foretrækker.



Det engelske princip ”First Past The Post” betyder, at vinderen af en valgkreds løber med det hele, mens taberen får ingenting. Det er derfor ligegyldigt, hvor stort man vinder. Da størstedelen af de unge vælgere bor i områder, der allerede er sikre Labour-valgkredse, vil et øget fremmøde i mange tilfælde blot betyde, at Labour vinder med en større margin frem for at vinde nye mandater.

Alligevel kan de yngre vælgere få afgørende betydning. Hvis de møder ligeså talstærkt op som vælgergruppen over 65 år, hvor 78 procent stemte ved seneste parlamentsvalg, kan de flytte 5-10 mandater fra De Konservative til Labour. Og det vil ved et tæt valg betyde, at Theresa May stadig bliver premierminister, men at hun mister sit flertal i parlamentet.



Bliv klogere på den yngre vælgergruppe i grafikken nedenfor.