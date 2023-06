Store huller i kameraovervågning af drabstiltalts hjem da Mia forsvandt

Der er store huller i optagelserne fra de overvågningskameraer, som en 37-årig mand, der er tiltalt for at dræbe Mia Skadhauge Stevn, havde i sit hjem.

Det er onsdag kommet frem under specialanklager Mette Bendix' gennemgang af sagens dokumenter i Retten i Aalborg.

Da den 37-årige mand blev anholdt, sikrede politiet spor fra mandens bopæl i Flauenskjold.

Blandt andet blev de overvågningskameraer, manden havde sat op i sit hjem, gennemgået.

Men optagelserne ser ikke ud til at være komplette.

På dagen da Mia Skadhauge Stevn forsvandt - 6. februar 2022 - samt dagen efter er der henholdsvis lagret én og nul optagelser, oplyser anklageren.

I dagene før og efter er der lagret cirka 35 optagelser hver dag.

Den tiltalte har ikke tidligere forklaret om de manglende optagelser.

Han har forklaret, at han kørte den 22-årige sygeplejestuderende hjem til bopælen, efter at hun var omkommet ved en faldulykke i Hammer Bakker.

Han gik i panik og besluttede sig for at skaffe liget af vejen, har han fortalt.

Den 37-årige gik herefter i gang med at partere liget - et arbejde som foregik over to dage.

Anklagen mod ham går på, at han udsatte den forsvundne kvinde for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje.

Det skete ifølge anklagen under hele forløbet, fra han samlede Mia Skadhauge Stevn op i Aalborg, i Hammer Bakker nord for byen og efterfølgende på bopælen i Flauenskjold.

Anklageren gennemgår også billeder af ligdele, der i dagene efter Mias forsvinden blev opgravet i Dronninglund Storskov.

Hun har på forhånd advaret nævninger og dommere mod, at der vises ubehagelige billeder.

- Men vi er nødt til at se nogle af dem til vurdering af grovheden, siger Mette Bendix.

Den tiltalte kan også se de ubehagelige billeder.

Han tager indimellem sine hænder op foran hovedet, mens billederne vises.

Det meste af sagen har han ikke vist nogen særlig reaktion, men billederne ser altså ud til at påvirke ham.

Anklagemyndigheden kræver ham idømt fængsel på livstid - alternativt forvaring - hvis han findes skyldig.

Anklageren fortsætter onsdag eftermiddag med at fremlægge de sidste beviser i sagen.

Der falder dom i sagen i slutningen af juni.

