Store lønstigninger bliver spist op af inflationen

I det sidste kvartal af 2021 steg de gennemsnitlige lønninger med 3,2 procent.

Det er samme stigningstakt som i de to forudgående kvartaler. Det viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Trods stigningerne har der i gennemsnit ikke været fremgang i realindkomsten, i og med at inflationen i det sidste kvartal af 2021 ligeledes lå på 3,2 procent.

Med andre ord har de højere lønninger ikke haft den store effekt, da priserne på forskellige varer og tjenester samtidig er steget i samme størrelsesorden.

Artiklen fortsætter under annoncen

I DA kalder cheføkonom Anders Borup Christensen lønstigningstakten i sidste kvartal af 2021 for høj sammenlignet med udviklingen i de seneste år.

Han mener, at det vidner om et højt kapacitetspres på arbejdsmarkedet, siger han i et interview med Børsen.

På et spørgsmål fra Børsen om, hvorvidt lønnen ikke burde stige mere end 3,2 procent på grund af presset på arbejdsmarkedet, siger økonomen, at der i ni år har været fremgang i reallønnen. Og sammenlignet med udlandet har man i Danmark også haft høje reallønstigninger, siger han.

- En meget stor del af den stigning, vi har set i inflationen, skyldes også stigninger i energipriserne, og der er der en helt klar forventning om, at inflationen falder igen, når energipriserne falder, siger Anders Borup Christensen til Børsen.

På grund af den stramme situation på arbejdsmarkedet, hvor virksomheder i stor grad mangler hænder, forventer Danske Bank større lønstigninger i 2022.

Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, gør dog også opmærksom på, at der er mange ubekendte faktorer i øjeblikket.

- Vi er på vej ind i et ukendt farvand af ledighed på så lave niveauer, som vi stort set aldrig før har set, og af en meget stor efterspørgsel efter arbejdskraft, når man spørger virksomhederne selv, og der er ikke meget erfaring at trække på.

- Hovedscenariet er, at det nok skal gå nogenlunde, men risikoen er, at vi får en overophedning og efterfølgende en ny krise, og det gælder ikke kun i Danmark, siger Las Olsen i en skriftlig kommentar.

/ritzau/