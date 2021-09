Storebæltsbroen blev søndag eftermiddag spærret for al biltrafik i retning mod Sjælland. Det skete på grund af et uheld på broen.

Der er dog fortsat risiko for, at man ender i en kø, hvis man kører over Storebælt i østgående retning søndag aften.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er ingen personer kommet til skade ved uheldet. Der er kun sket materielle skader.

